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Antalya'da silahlı saldırıda 3 kişi yaralandı, bir kişi gözaltına alındı - Son Dakika

Antalya'da silahlı saldırıda 3 kişi yaralandı, bir kişi gözaltına alındı

21.02.2022 20:57
Antalya'da silahlı saldırıda 3 kişi yaralandı, bir kişi gözaltına alındı

Antalya'nın Kumluca ilçesinde otomobile yönelik silahlı saldırıda 3 kişi yaralandı.

Antalya'nın Kumluca ilçesinde otomobile yönelik silahlı saldırıda 3 kişi yaralandı.

Z.Y, Meydan Mahallesi'ndeki bir kıraathane önünde bulunan 07 S 7989 plakalı otomobilin içine pompalı tüfekle 5 el ateş etti. Saçmaların isabet ettiği otomobilin içindeki H.K. ve M.U. ile dışarda duran E.E, vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralandı.

Vatandaşların yardım istemesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Ambulansla Kumluca Devlet Hastanesi ile özel bir hastaneye kaldırılan yaralılardan H.K. Antalya Eğitim Araştırma Hastanesine, M.U ise Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi.

Olay yerinden kaçan Z.Y, polis tarafından yakalandı.

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Kumluca, Antalya, Polis, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Antalya'da silahlı saldırıda 3 kişi yaralandı, bir kişi gözaltına alındı - Son Dakika


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