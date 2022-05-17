Son dakika 3. sayfa: Antalya'da silahlı sopalı kavga, silahla ateş edilme anı kamerada: 3 yaralı, 3 gözaltı - Son Dakika
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Son dakika 3. sayfa: Antalya'da silahlı sopalı kavga, silahla ateş edilme anı kamerada: 3 yaralı, 3 gözaltı

17.05.2022 01:25

Son dakika haber: Antalya'da silahlı sopalı kavga, silahla ateş edilme anı kamerada: 3 yaralı, 3 gözaltı Şüphelilerinden birinin tabanca ile karşısındakine ateş ettiği anlar anbean cep telefonu kamerasına yansıdı Antalya'da iki grup arasında bir kafede başlayan tartışma sokakta silahlı sopalı kavgaya dönüştü.

Antalya'da silahlı sopalı kavga, silahla ateş edilme anı kamerada: 3 yaralı, 3 gözaltı

Şüphelilerinden birinin tabanca ile karşısındakine ateş ettiği anlar anbean cep telefonu kamerasına yansıdı

ANTALYA - Antalya'da iki grup arasında bir kafede başlayan tartışma sokakta silahlı sopalı kavgaya dönüştü. Olayda 3 kişi silahla çeşitli yerlerinden yaralandı, 3 kişi de gözaltına alındı. Bir kişinin karşısındakine tabanca ile ateş ettiği anlar kameralara yansıdı.

Edinilen bilgiye göre olay saat 23.20 sırasında Kepez ilçesi Kültür Mahallesi Kafeler Caddesi'nde yaşandı. İddiaya göre aralarında eski bir olaya dayalı husumet bulunan iki grup, bir gün önce yakın arkadaşları tarafından barıştırıldı. Bu gece bir kafede karşılaşan iki grup arasında iddiaya göre yan bakma meselesi nedeniyle tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü ve sokağa taştı. Taraflar arasındaki kavgada muşta, tabanca ve sopa da kullanıldı. Kavgayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi. İhbarla bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Sokakta devam eden kavgada M.C., R.F. ve yoldan geçen öğrenci B.U, yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Polis caddeyi araç ve yaya trafiğine kapattı. Kurşunlardan birinin otomobile isabet ettiği görüldü. Yaralılardan birinin yerde kıyafetleri ve kol saatinin kaldığı gözlemledi. Polis şüphelilerin bıraktığı, iki tabanca, muşta ve sopayı delil olarak torbalara aldı.

Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasını tamamlamasının ardından cadde trafiğe açıldı. Gözaltına alınan 3 şüpheli ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Öğrenci yoğunluğunun fazla olduğu caddede başka öğrencilerin yaralanmaması ise şans olarak nitelendirildi. Polis, olay yerinden kaçan diğer şüphelileri yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.

Kafede oturan Adem K, silah sesleri üzerine dışarı çıktığını ve yaralanan bir kişinin yere düştüğünü belirterek, "Hemen o çocuğa pansuman yaptım. Kasık bölgesinde 5 kurşun izi vardı. Silah sesleri geldi yedi el ateş edildi. Olay iki grup arasında yaşandı" dedi.

Öte yanan yaşanan panik anları, olay yerinden kaçanlar ve 3 kişinin sopalı kavgası vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı. Şüphelilerinden birinin hem sopayla saldırdığı hem de silah sıktığı anlar kameralarca kaydedildi.

Son dakika 3. sayfa: Antalya'da silahlı sopalı kavga, silahla ateş edilme anı kamerada: 3 yaralı, 3 gözaltı
Son dakika 3. sayfa: Antalya'da silahlı sopalı kavga, silahla ateş edilme anı kamerada: 3 yaralı, 3 gözaltı
Son dakika 3. sayfa: Antalya'da silahlı sopalı kavga, silahla ateş edilme anı kamerada: 3 yaralı, 3 gözaltı
Son dakika 3. sayfa: Antalya'da silahlı sopalı kavga, silahla ateş edilme anı kamerada: 3 yaralı, 3 gözaltı
Son dakika 3. sayfa: Antalya'da silahlı sopalı kavga, silahla ateş edilme anı kamerada: 3 yaralı, 3 gözaltı
Son dakika 3. sayfa: Antalya'da silahlı sopalı kavga, silahla ateş edilme anı kamerada: 3 yaralı, 3 gözaltı
Son dakika 3. sayfa: Antalya'da silahlı sopalı kavga, silahla ateş edilme anı kamerada: 3 yaralı, 3 gözaltı
Son dakika 3. sayfa: Antalya'da silahlı sopalı kavga, silahla ateş edilme anı kamerada: 3 yaralı, 3 gözaltı
Son dakika 3. sayfa: Antalya'da silahlı sopalı kavga, silahla ateş edilme anı kamerada: 3 yaralı, 3 gözaltı
Son dakika 3. sayfa: Antalya'da silahlı sopalı kavga, silahla ateş edilme anı kamerada: 3 yaralı, 3 gözaltı
Son dakika 3. sayfa: Antalya'da silahlı sopalı kavga, silahla ateş edilme anı kamerada: 3 yaralı, 3 gözaltı
Son dakika 3. sayfa: Antalya'da silahlı sopalı kavga, silahla ateş edilme anı kamerada: 3 yaralı, 3 gözaltı
Son dakika 3. sayfa: Antalya'da silahlı sopalı kavga, silahla ateş edilme anı kamerada: 3 yaralı, 3 gözaltı

YORUMLAR
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Son dakika! Silahlı kavgada 3 kişi yaralandı Son dakika! Silahlı kavgada 3 kişi yaralandı GAZİANTEP'TE HUSUMETLİ İKİ GRUP ARASINDA SİLAHLI KAVGA 1 ÖLÜ, 3 YARALI GAZİANTEP'TE HUSUMETLİ İKİ GRUP ARASINDA SİLAHLI KAVGA 1 ÖLÜ, 3 YARALI

3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika 3. sayfa: Antalya'da silahlı sopalı kavga, silahla ateş edilme anı kamerada: 3 yaralı, 3 gözaltı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika 3. sayfa: Antalya'da silahlı sopalı kavga, silahla ateş edilme anı kamerada: 3 yaralı, 3 gözaltı - Son Dakika
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