Silahlı ve bıçaklı kavgada iki kişi yaralandı - Son Dakika

Antalya'da iki kişi arasında çıkan silahlı ve bıçaklı kavgada, biri ağır olmak üzere iki kişi yaralandı.

Kepez ilçesi Rasih Kaplan Caddesi'nde bir iş yerinin önünde Halis Kaplan ve Yılmaz Süslü arasında tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma, silahlı ve bıçaklı kavgaya dönüştü.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kavgada bıçakla göğsünden ağır yaralanan Aydınsoy ile ayağından vurulan Süslü'ye sağlık ekipleri olay yerinde müdahalede bulundu.

Süslü, müdahalesinin ardından Antalya Eğitim Araştırma Hastanesi'ne, Aydınsoy ise Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı.