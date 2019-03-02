Son Dakika Haberleri: Antalya'da Silahlı Yaralama

Antalya'da Silahlı Yaralama

1 saat önce

Antalya'da silahla vurulan kişi yaralandı.

Antalya'da Silahlı Yaralama, System.String[]
Antalya'da silahla vurulan kişi yaralandı.

İddiaya göre, Konyaaltı ilçesi Öğretmenevleri Mahallesi kapalı pazar yerinde Serdar Yavuz ve henüz kimliği belirlenemeyen kişi arasında alacak verecek meselesi nedeniyle tartışma yaşandı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Yavuz'un iki bacağına 4 el ateş eden şüpheli araçla olay yerinden kaçtı.

Bu sırada tesadüfen olay yerinden geçen bir doktor, Yavuz'a ilk müdahaleyi yaptı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince Yavuz, Akdeniz Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı.

Ekipler, kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.03.2019 07:21 Kaynak: AA

Konyaaltı, Antalya, Güncel
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