Son Dakika Haberleri: Antalya'da Silindir Devrildi: 1 Yaralı

Antalya'da Silindir Devrildi: 1 Yaralı

1 saat önce

Antalya'nın Akseki ilçesinde uçuruma devrilen silindirin sürücüsü yaralandı.

Antalya'da Silindir Devrildi: 1 Yaralı, System.String[]
Antalya'nın Akseki ilçesinde uçuruma devrilen silindirin sürücüsü yaralandı.

Akseki- Seydişehir kara yolu Akçeşme mevkisi yakınlarında bölünmüş yol çalışmalarının yapıldığı alanda özel bir firmaya ait Fahrettin Ateş'in (58) kullandığı iş makinesi uçuruma devrildi.

Kazada, Ateş yaralandı. Olay yerine çağrılan 112 Acil Servis ekibince Akseki Devlet Hastanesine kaldırılan yaralı, buradaki ilk müdahalenin ardından Manavgat Devlet Hastanesine sevk edildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 13.03.2019 01:13 Kaynak: AA

Seydişehir, Akseki, Antalya, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Kestiği Ağaç, 3 Çocuk Babasının Sonu Oldu Umutsuz Ev Kadınları Dizisinin Başrol Oyuncusu Felicity Huffman, Rüşvet Vermekten Tutuklandı

Erdoğan, Konuşmasını Bölen Kadına Kızdı: Hanımefendi Provoke Etme Bizi Son Dakika! Erdoğan'dan Kendisine "Diktatör" Diyen Netanyahu'ya: Sen Çocuk Katili Zalimsin
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.3.2019 14:41:47. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Antalya'da Silindir Devrildi: 1 Yaralı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]