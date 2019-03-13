Antalya'da Silindir Devrildi: 1 Yaralı
1 saat önce
Antalya'nın Akseki ilçesinde uçuruma devrilen silindirin sürücüsü yaralandı.
Antalya
'nın Akseki
ilçesinde uçuruma devrilen silindirin sürücüsü yaralandı.
Akseki- Seydişehir
kara yolu Akçeşme mevkisi yakınlarında bölünmüş yol çalışmalarının yapıldığı alanda özel bir firmaya ait Fahrettin Ateş'in (58) kullandığı iş makinesi uçuruma devrildi.
Kazada, Ateş yaralandı. Olay yerine çağrılan 112 Acil Servis
ekibince Akseki Devlet Hastanesine kaldırılan yaralı, buradaki ilk müdahalenin ardından Manavgat
Devlet Hastanesine sevk edildi.
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Haber Yayın Tarihi : 13.03.2019 01:13 Kaynak: AA
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