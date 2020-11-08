Antalya'da sinek larvalarıyla mücadele çalışmaları - Son Dakika

Antalya'da, Büyükşehir Belediyesi ekiplerince sinek larvalarına karşı ilaçlama çalışmaları sürdürülüyor.

Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, kış aylarına girilmesiyle 19 ilçede, 1385 personel, 192 araç ve tekneyle su birikintileri, sulama havuzları, kanalizasyon ve yağmur giderleri, bina altları, dere yatakları başta olmak üzere sineğin larva bırakabileceği tüm noktalar tespit edilerek ilaçlanıyor.

Bunun yanı sıra konteynerler, çöplük ve benzeri alanlar, arıtma tesisleri, hayvan barınakları ile bahçelerde düzenli olarak kültürel, biyolojik, fiziksel ve kimyasal mücadele yapılıyor.