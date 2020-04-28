Antalya'da sinekle mücadele çalışmaları devam ediyor - Son Dakika

Antalya Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin, merkez ve ilçelerinde yaz sezonu öncesi sinekle mücadele çalışmaları sürüyor.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı Alanya Birimi, 160 kişiden oluşan 80 ekiple hem sinekle mücadele hem de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında dezenfekte çalışmalarına haftanın 7 günü devam ediyor.

Sinekle mücadele ve larvasit çalışmaları kapsamında 10 ekip Alanya kırsalındaki 68 mahallede, 55 ekip de Alanya merkezi ve çevre mahallelerde vatandaşların yaz aylarında sivrisinek ve haşerelerden rahatsız olmaması için çalışıyor.

Çalışmalar kapsamında binaların bodrumları, yağmur suyu ve kanalizasyon hatları, göletler, sulama ve yüzme havuzları, arıtma tesisleri kısacası sivrisineklerin üreyebileceği tüm yerler ilaçlanıyor.

Diğer yandan 15 ekip ise Kovid-19 önlemleri kapsamında dezenfekte çalışmalarına devam ediyor.

Kaymakamlık, Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin Alanya'daki birimleri, hastaneler, sağlık ocakları, devlet kurumları, üniversiteye bağlı fakülteler, toplu ulaşım araçları, otobüs durakları, öğrenci yurtları ve yoğunluğun fazla olduğu yerler, düzenli olarak dezenfekte ediliyor.