Antalya'da sınıflar açık havaya taşındı - Son Dakika

Antalya'da sınıflar açık havaya taşındı

Antalya'da sınıflar açık havaya taşındı Sıralar, öğretmen masası, tahta, Atatürk portresi, hatta Türkiye ve dünya haritaları ağaçlardaki yerini aldı Çam ağaçlarının arasında ders öğrencilerden de tam not aldı Antalya'nın Manavgat ilçesinde bulunan bir ortaokulda 8.

Antalya'da sınıflar açık havaya taşındı

Sıralar, öğretmen masası, tahta, Atatürk portresi, hatta Türkiye ve dünya haritaları ağaçlardaki yerini aldı

Çam ağaçlarının arasında ders öğrencilerden de tam not aldı

ANTALYA - Antalya'nın Manavgat ilçesinde bulunan bir ortaokulda 8. sınıf eğitimi gören öğrenciler, bir döneme damga vuran Hababam Sınıfı filmindeki gibi destekleme ve yetiştirme kursunu okul bahçesinde çam ağaçları arasında kurulan açık sınıfta gerçekleştiriyor. Korona virüs tedbirleri kapsamında maskeleriyle okula gelen öğrenciler, Hababam Sınıfının nostaljik zilinin çalmasıyla birlikte ellerini dezenfekte edip, sosyal mesafeye uygun sıralarına oturuyor.

Manavgat'a 15 kilometre uzaklıkta bulunan Belenobası Ortaokulu 8. sınıf öğrencileri, Rıfat Ilgaz'ın ölümsüz eserinden sinemaya uyarlanan ve 70'li yıllara damgasını vuran Hababam Sınıfı filminde olduğu gibi derslerini okul bahçesinde çam ağaçlarının altındaki sıralarda yapıyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 8. Sınıf öğrencilerine yüz yüze eğitim kapsamında destekleme ve yetiştirme kursu verileceğinin açıklanmasının ardından Belenobası Ortaokulu Müdür, idareci ve öğretmenleri Korona virüs tedbirleri kapsamında sınıf yerine açık havada ders yapmanın daha sağlıklı ve etkili olacağına karar verdi.

Okul bahçesindeki çam ağaçlarının altında kurulan sınıf öğrencilerden de tam not aldı. Sınıfta, sıralar, öğretmen masası, tahta, Atatürk portresi, Türkiye ve dünya haritaları gibi bir derslikte olması gereken her türlü ekipman yer alırken, etraftaki çam ağaçlarını ise Hababam Sınıfı filminden çekilmiş fotoğraflar süslüyor. Derse giriş nostaljik el ziliyle çalınırken, teneffüslerde ise Hababam Sınıfının müziğinden oluşan elektronik zil çalıyor.

Sabah ders boyunca çıkarmadıkları maskeleriyle okula gelen öğrenciler, ilk olarak öğretmen masasının üzerindeki dezenfektan ile ellerini dezenfekte ederken, her ders girişinde bunu tekrarlıyor. Öğrencilerin oturduğu sıralar arasında da sosyal mesafe korunuyor. Teneffüslerde ise yine sosyal mesafe korunarak oyunlar oynanıyor.

Açık havada ders yapmanın başta sağlık olmak üzere her açıdan kendilerine yarar sağladığını belirten 8. Sınıf öğrencilerinden Sıla Derin "Korona virüs nedeniyle okulumuzdan ve derslerimizden yaklaşık 6 ay uzak kaldık. Destekleme ve yetiştirme kursumuzu böyle bir ortamda yapmak bizleri mutlu ediyor. Açık havada kuş sesleri arasında ders yapıyoruz. Derslerimizi aksatmazken, tedbiri de elden bırakmıyoruz. Maskemizle okula gelip gidiyoruz. Derse başlamadan önce elimizi dezenfekte ediyor, her ders arasında bunu tekrarlıyoruz. Sosyal mesafenin korunduğu aralarında en az 1-1.5 metre mesafe olan sıralarda tek kişi oturuyoruz. Bizlere bu imkanı sağlayan başta okul müdürümüz ve idarecilerimiz olmak üzere öğretmenlerimize teşekkür ediyoruz" dedi.

Öğrenci İbrahim Durşan da açık havada dersin kendileri için çok iyi olduğunu belirterek, yetkililere teşekkür etti.

Antalya'da sınıflar açık havaya taşındı

Mustafa Kemal Atatürk, Türkiye, Antalya, Atama, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.09.2020 11:28 - Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Antalya'da sınıflar açık havaya taşındı - Son Dakika

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