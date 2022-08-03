SİNİR KRİZİ GEÇİREN GENÇ ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ - Son Dakika
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SİNİR KRİZİ GEÇİREN GENÇ ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

03.08.2022 14:16

ANTALYA'da sinir krizi geçiren S.A., evindeki eşyalara zarar verdi.

ANTALYA'da sinir krizi geçiren S.A., evindeki eşyalara zarar verdi. Kendisini eve kilitleyen S.A., polis tarafından etkisiz hale getirildikten sonra hastaneye götürüldü.

Olay, öğle saatlerinde Kepez ilçesi Altınova Mahallesi'nde meydana geldi. S.A. isimli kişi, iddiaya göre evinde sinir krizi geçirerek eşyaları kırmaya başladı. Ailesinin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Kendini kilitlediği evinde eşyalara zarar veren ve kapıyı açmamakta direnen S.A., uzun süre yanına kimseyi yaklaştırmadı. Yedek anahtarla kapıyı açan polis, eve girdi. Ekipler, uzun uğraş sonucu S.A'yı etkisiz hale getirdi.Evden çıkarılan S.A., sağlık kontrolü için Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. (DHA)

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Kaynak: DHA

Kepez, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel SİNİR KRİZİ GEÇİREN GENÇ ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ - Son Dakika

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SON DAKİKA: SİNİR KRİZİ GEÇİREN GENÇ ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ - Son Dakika
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