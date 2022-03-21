Antalya'da sır gibi ölüm... Park halindeki otomobilin bagajından erkek cesedi çıktı - Son Dakika
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Antalya'da sır gibi ölüm... Park halindeki otomobilin bagajından erkek cesedi çıktı

21.03.2022 09:22

Antalya'da sır gibi ölüm... Park halindeki otomobilin bagajından erkek cesedi çıktı Yaklaşık 4 gündür kontağı üzerinde vaziyette park halinde olan otomobildeki ölüm, mahalledeki bir gencin bagajı açmasıyla ortaya çıktı Cesette ilk belirlemelere göre darp izlerine rastlandığı öğrenildi...

Antalya'da sır gibi ölüm... Park halindeki otomobilin bagajından erkek cesedi çıktı

Yaklaşık 4 gündür kontağı üzerinde vaziyette park halinde olan otomobildeki ölüm, mahalledeki bir gencin bagajı açmasıyla ortaya çıktı

Cesette ilk belirlemelere göre darp izlerine rastlandığı öğrenildi

ANTALYA - Antalya'da ormanlık alana yakın kısımda park halindeki bir otomobilin bagajında erkek cesedi bulundu. İlk bilgilere göre ceset üzerinde darp izine rastlandığı öğrenilirken, polis olayla ilgili geniş çaplı araştırma başlattı.

Edinilen bilgiye göre, Kepez ilçesine bağlı Aktoprak Mahallesi 1261 sokak üzerinde yaklaşık 4 gündür park halindeki duran 34 SZ 8305 plakalı otomobilin yanına saat 17.45 sıralarında gelen bir genç, aracın üzerinde kontağının olduğunu fark edip, bagajı açtığında başında kurumuş kan izleri taşıyan erkek şahsı hareketsiz bir şekilde olduğunu gördü. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesinin ardından olay yerine sağlık ekipleri ve çok sayıda polis sevk edildi. Sağlık ekipleri, bagajdaki şahsın hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yerine gelen polis ekipleri, şahsın Nurettin Demir olduğunu belirledi. Polis, otomobilin etrafını ekip otolarıyla kapatıp, güvenlik şeritleriyle de sokağı araç ve yaya girişine kapattı.

"Tedirgin olduk"

Bölge sakinlerinden Ayhan Akdal, aracın yaklaşık 4-5 gündür park halinde olduğunu belirterek, "Perşembe gününden bu yana burada araç. Terk edilmiş bir vaziyette duruyordu. Çok tedirgin olduk" dedi.

Darp izlerine rastlandı

Cinayet Büro Amirliği ve Olay Yeri İnceleme ekiplerinin çalışması sonrası ilk belirlemelere göre vücudunda darp izleri olduğu öğrenilen Demir'in cenazesi, ölüm nedeni araştırılmak üzere otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı.

Savcılık olayla ilgili soruşturma başlattı.

Antalya'da sır gibi ölüm... Park halindeki otomobilin bagajından erkek cesedi çıktı
Antalya'da sır gibi ölüm... Park halindeki otomobilin bagajından erkek cesedi çıktı
Antalya'da sır gibi ölüm... Park halindeki otomobilin bagajından erkek cesedi çıktı

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Araştırma, Tragger, Antalya, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Antalya'da sır gibi ölüm... Park halindeki otomobilin bagajından erkek cesedi çıktı - Son Dakika


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