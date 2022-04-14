Antalya'da sit alanında kaçak kazı yapan 5 şüpheli yakalandı - Son Dakika
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Antalya'da sit alanında kaçak kazı yapan 5 şüpheli yakalandı

14.04.2022 15:04
Antalya'da sit alanında kaçak kazı yapan 5 şüpheli yakalandı

Antalya'nın Kumluca ilçesinde sit alanında kaçak kazı yapan 5 zanlı, jandarma ekiplerince suçüstü yakalandı.

Antalya'nın Kumluca ilçesinde sit alanında kaçak kazı yapan 5 zanlı, jandarma ekiplerince suçüstü yakalandı.

Kumluca İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Altınyaka Mahallesi Başgöz mevkisindeki birinci derece sit alanında devriye gezdikleri sırada 5 kişinin kaçak kazı yaptığını tespit etti.

Suçüstü yakalanan D.K, H.A, B.A, M.B. ve R.Ö. gözaltına alındı.

Olay yerinde bulunan malzemelere el konuldu.

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Antalya'da sit alanında kaçak kazı yapan 5 şüpheli yakalandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Antalya'da sit alanında kaçak kazı yapan 5 şüpheli yakalandı - Son Dakika
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