Antalya'da sit alanında kaçak kazıya suçüstü

ANTALYA'nın Korkuteli ilçesinde tarihi sit alanında kaçak kazı yapan 4 kişi, jandarmanın operasyonuyla suçüstü yakalandı.

Korkuteli İlçe Jandarma Komutanlığı Merkez Jandarma Karakol Komutanlığı ve İl Jandarma JASAT unsurları, Bayatbademleri Mahallesi Bük Deresi mevkiindeki eski yapıların bulunduğu tarihi sit alanında kaçak kazı yapıldığı bilgisi üzerine harekete geçti. Dün akşam saatlerinde bölgeye operasyon düzenleyen ekipler, Y.T., M.S., D.K. ve D.A.'yı suçüstü yakaladı. Şüphelilerin kaçak kazıda kullandığı 4 dedektör, 4 kazma ve 1 kürek ele geçirildi.Haklarında 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'na muhalefetten işlem başlatılan 4 şüpheli, İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince gözaltına alındı.