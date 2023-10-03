Aynı sitenin önünde 3 günde ikinci kez erkek cesedi bulundu - Son Dakika

Aynı sitenin önünde 3 günde ikinci kez erkek cesedi bulundu

Son Güncelleme: 03.10.2023 12:55

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde bir sitenin duvarının dibinde 35 yaşlarında olduğu tahmin edilen bir erkek cesedi bulundu. Aynı mahallede 3 gün önce de başka bir erkek cesedi bulunmuştu.

Antalya'da bir sitenin duvarının dibinde 35 yaşlarında olduğu tahmin edilen erkek cesedi bulundu. Aynı mahallede 3 gün önce de erkek cesedi bulunduğu öğrenildi.

CESET, 35 YAŞINDAKİ BİR ERKEĞE AİT

Saat 10.15 sırasında Muratpaşa ilçesi Yeşildere Mahallesi 2865 sokak üzerinde bulunan sitenin duvarının dibinde bir şahsın hareketsiz yattığını gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla adrese gelen polis ve sağlık ekipleri, yaptıkları incelemede 35 yaşlarındaki şahsın hayatını kaybettiğini belirledi.

Antalya'da Bir Sitenin Duvarının Dibinde İkinci Kez Erkek Cesedi Bulundu

3 GÜN ÖNCE DE CESET BULUNMUŞ

Olay yeri inceleme ekipleri branda kurup, inceleme yaptığı ceset üzerinde herhangi bir kimlik bilgisine ulaşamadı. Diğer taraftan aynı mahallede 3 gün önce de aynı yaşlarda erkek şahsın boş arazide cesedi bulunmuştu. Savcılık incelemesinin ardından şahsın cansız bedeni kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Kaynak: İHA

112 Acil Çağrı, Muratpaşa, Antalya, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Aynı sitenin önünde 3 günde ikinci kez erkek cesedi bulundu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Aynı sitenin önünde 3 günde ikinci kez erkek cesedi bulundu - Son Dakika
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