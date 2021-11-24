Antalya'da sivil toplum kuruluşlarından Kerkük açıklaması - Son Dakika

Antalya'da Turan Eller Ocakları Derneği Başkanı Hamdi Su, derneği ve iş birliği yürüttüğü sivil toplum kuruluşları adına Irak'taki Türkmen kenti Kerkük'te merkezi yönetim ve Kuzey Irak Bölgesel Kürt Yönetimi arasında alınan kararlara tepki gösterdi.

Dernek şubesinde yapılan basın toplantısına, Anadolu Hemşehri Dernekleri Genel Başkanı Deniz Akgün, Irak Türkmen Birliği ve Dayanışma Derneği Başkanı Dr. Kürşat Çavuşoğlu, Irak Akdeniz ve İslam Ülkeleri İş İnsanları Derneği Genel Başkanı Hikmet Yozgatlı, Türk Dünyası Antalya Dayanışma Birliği ve Cihan Avşar Beyleri temsilcileri katıldı.

Toplantıda konuşan Su, Türkmeneli halkının Kerkük'te çeşitli yönetimlerin idaresinde sürgüne ve şiddete maruz kaldıklarını dile getirdi.

Türkmeneli halkının bölgede yok sayıldığına dikkati çeken Su," Peşmerge ordusunun 20. tümeni petrol boru hatlarını terör örgütü DEAŞ'ten koruma bahanesiyle Irak Savunma Bakanlığına bağlandı. Peşmergeler Irak Savunma Bakanlığının bir kolu olarak devlet ordusu imajıyla istedikleri gibi hareket ederek Kerkük'te konuşlanacaklar. Devreye girecek bu planı asla kabul etmiyoruz. Şiddetle reddediyor ve kınıyoruz." diye konuştu.

Su, adına açıklamalarda bulunduğu 85 derneğin Türkmeneli halkının mücadelesine destek vermeyi sürdüreceğini belirterek şunları kaydetti: ,

"Türkmen kardeşlerimizin her zaman yanında olacağız. Gerek devletimiz tarafından verilecek kutsal görevlere gerekse kendi imkanlarımız dahilinde gerçekleştireceğimiz hayırlı işlere daima hazırız. Kerkük'ten çıkan hiçbir feryadı kulak arkası etmeyeceğiz.Türkmen kardeşlerimizin sesi olmak için elimizden geleni yapacağız. Kerkük Türk'tür Türk kalacaktır."

Kürşat Çavuşoğlu da Irak Türkmenlerinin uzun yıllardır maruz kaldıkları baskıya rağmen kimliklerini, kültür ve varlıklarını koruduklarını vurguladı.

Kerkük'ün Irak Türkmenlerinin kalbi olduğunu belirten Çavuşoğlu, Türk devletlerine destek çağrısında bulundu.

Hikmet Yozgatlı ise Kerkük halkının huzuru bozacak, güven duygusunu sarsacak ve can kaybına yok açabilecek karara karşı, tüm güçleriyle mücadele edeceklerini aktardı.