Antalya'da sivil zabıtalardan dilenci ve seyyar satıcı operasyonu - Son Dakika

Antalya'da sivil zabıta ekiplerinin gerçekleştirdiği dilenci ve seyyar satıcı operasyonunda, bir kadın dilenci kendisini görüntüleyen gazetecilerin üzerine yürürken ekipleri sivil olsa bile fark eden yabancı uyruklu seyyar satıcılar ise tezgahlarını toplayıp kaçtı.

Antalya Büyükşehir Belediyesine bağlı zabıta ekipleri, insanların duygularıyla oynayan dilencilere karşı vatandaşları bilinçlendirmek için dün dilenci ve seyyar satıcı operasyonu gerçekleştirdi. Operasyona sivil zabıta ekiplerinin yanı sıra, sivil polis ekipleri de eşlik etti. Ekipler, kentte yayaların en işlek olduğu Kazım Özalp Caddesi (kapalı yol) ve Şarampol Caddesi'nde dilenci, seyyar satıcı ve müzisyenleri yakalamaya çalıştı. Bazı yabancı uyruklu seyyar satıcılar, zabıta ekiplerini sivil olsa bile fark edip kaçmaya başlarken, bazıları da ekipler tarafından ansızın yakalandı.

Operasyon kapsamında yanındaki küçük yaşta çocuğuyla yakalanan kadın bir dilenci, kendilerini görüntüleyen gazetecilerin üzerine yürüyüp görüntü alınmasını engellemeye çalışta.

Kanser hastalarına yardım edildiğine dair bir derneğe bağlı çalıştığı ileri sürülen yabancı uyruklu bir kadın ise yine zabıta ekipleri tarafından yakalandı. Elindeki belge ve yardım karşılığında kesilen makbuz koçanlarına el konulan kadın, para toplamadığını, arkadaşına gittiğini savundu.

Operasyonda yakalanan kişilere para cezası uygulanırken, toplanan malzemelere de el konuldu.

Zabıta Zeki Rahmi Ünüvar, turizm sezonu öncesi dilenci ve seyyar satıcılarda artış olduğunu ve periyodik olarak belirlenen bölgelerde operasyon gerçekleştirdiklerini söyledi. - ANTALYA