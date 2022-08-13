İKİ KİŞİNİN BİNDİĞİ SKUTER KAZASI KAMERAYA YANSIDI - Son Dakika
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İKİ KİŞİNİN BİNDİĞİ SKUTER KAZASI KAMERAYA YANSIDI

13.08.2022 19:15

Antalya'da skutera kız arkadaşı ile birlikte binen genç, yolda araçların arasından geçerken önünde duran otomobile çarpıp düştü.

Antalya'da skutera kız arkadaşı ile birlikte binen genç, yolda araçların arasından geçerken önünde duran otomobile çarpıp düştü.

Düşen skuterlı gençlere arkadan gelen midibüsün çarpmasını şoförün ani frene basması önlerken, o anlar araç kamerasına saniye saniye yansıdı.

İki kişinin binmesinin ve trafiğe açık yolda sürülmesinin yasak olduğu skuter kullanımı, uygulanan para cezalarına rağmen engellenemiyor. Antalya'nın Muratpaşa ilçesindeki Burhanettin Onat Caddesi'nde kız arkadaşı ile skutera binen genç, sıkışan trafikte araçların arasından geçmeye çalıştı. Trafiğin durduğu sırada araçların arasından geçen genç, otomobile arkadan çarptı ve kız arkadaşı ile yere yuvarlandı. Yola düşen gençlere arkadan gelen midibüsün çarpmasını, şoförün refleksi ve ani freni önledi. Yere yuvarlanan genç, hemen kız arkadaşına bakıp ayağa kaldırdı. Araç sürücüleri de gençlerin yardımına koştu.

Skuter kazası araç kamerasına saniye saniye yansırken, yara almadan kurtulan gençler tekrar yollarına devam etti. (DHA)

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İKİ KİŞİNİN BİNDİĞİ SKUTER KAZASI KAMERAYA YANSIDI İKİ KİŞİNİN BİNDİĞİ SKUTER KAZASI KAMERAYA YANSIDI Kaza yapan sürücünün yıllardır ehliyetsiz araç kullandığı ortaya çıktı Kaza yapan sürücünün yıllardır ehliyetsiz araç kullandığı ortaya çıktı
Kaynak: DHA

Antalya, Tragger, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İKİ KİŞİNİN BİNDİĞİ SKUTER KAZASI KAMERAYA YANSIDI - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

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