Son dakika haberi... Antalya'da sobadan sızan gazdan zehirlenen anne ve oğlu hayatını kaybetti

Son dakika haberi: - Antalya'da sobadan sızan gazdan zehirlenen anne ve oğlu hayatını kaybetti Antalya'da sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen anne ve oğlu hayatını kaybetti.

- Antalya'da sobadan sızan gazdan zehirlenen anne ve oğlu hayatını kaybetti ANTALYA - Antalya'da sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen anne ve oğlu hayatını kaybetti. Edinilen bilgilere göre, Antalya'nın Akseki ilçesi Yarpuz Mahallesinde bulunan dairede oğlu Recep Kırtil ile birlikte yaşayan Raziye Kırtil'dan haber alamayan yakınları, yedek anahtar ile kapıyı açtı. Kapıyı açınca yakınları anne ve oğulu yerde yatar durumda buldu. Yakınları durumu hemen muhtar ve jandarmaya bildirdi. Yapılan incelemede anne ve oğulun karbonmonoksit gazından zehirlendikleri belirlendi. Akseki Cumhuriyet Savcılığının incelemesinin ardından cenazeler Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderildi. Anne ve oğlunun pandemi sebebiyle 2 ay önce İstanbul'dan geldikleri öğrenildi.

Son Dakika

Son Dakika! Adnan Oktar'a bin yılı aşan hapis cezası verildi

Aleyna Çakır davasında beklenen gün! Ümitcan Uygun'dan DNA örneği alındı

Medipol Başakşehir, Visca için Galatasaray'dan 10 milyon euro talep etti

Türkiye WhatsApp için harekete geçiyor: BTK, Bakanlık, KVKK ve Rekabet Kurumu yasal olmayan isteğe "dur" diyecek

2021'in aşk bombası: İclal Aydın, Erdinç Gülener ile ilişki yaşıyor

Sumudica'yla yollarını ayıran Gaziantep FK'nın hoca adayı Aykut Kocaman

Emniyet'ten Boğaziçi'ndeki gözaltılarla ilgili çıplak arama iddiasına videolu yanıt: Bu kadar kısa sürede mümkün değil

Arıcılık, ipek böcekçiliği, kaz ve hindi yetiştiriciliğine hibe desteğine başvuru için son gün 22 Ocak