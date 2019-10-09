Son Dakika Haberleri: Antalya'da soğuk hava deposunda yangın
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Antalya'da soğuk hava deposunda yangın

2 saat önce

Antalya'nın Serik ilçesinde bir zeytinyağı fabrikasının yanındaki soğuk hava deposunda yangın çıktı.

Antalya'da soğuk hava deposunda yangın, System.String[]

Antalya'nın Serik ilçesinde bir zeytinyağı fabrikasının yanındaki soğuk hava deposunda yangın çıktı. Kontrol altına alınan yangın, hareketli anlar yaşanmasına neden oldu.

Edinilen bilgiye göre, saat 13.00 sıralarında Antalya- Manavgat karayolu Serik ilçesi sınırlarında D-400 karayolu üzerinde bulunan bir zeytinyağı fabrikasının yanındaki soğuk hava deposunda yangın çıktı. Yanan deponun zeytinyağı fabrikasına ve akaryakıt istasyonuna yakın olması sebebiyle hareketli anların yaşandığı bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. Polis ve jandarmanın çevre güvenliği aldığı yangına Antalya Büyükşehir Belediyesine ait 8 arazöz ve 27 personel ile müdahale edildi. Yangın kontrol altına alınırken, soğutma çalışmalarının devam ettiği soğuk hava deposunda büyük hasar oluştu.

(Mehmet Demirci-Arif Kaplan/İHA)

Antalya, serik, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.10.2019 02:20 Kaynak: İHA
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Antalya'da soğuk hava deposunda yangın
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