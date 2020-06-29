Antalya'da soğuk hava deposunda yangın çıktı - Son Dakika

Yukarı Kocayatak Mahallesi'nde bulunan bir soğuk hava deposunda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

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