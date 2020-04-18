Antalya'da sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle vatandaşın ihtiyacı gideriliyor - Son Dakika

Antalya'nın Serik ilçesinde belediye, polis, jandarma ve Vefa grubu ekipleri sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle vatandaşların ihtiyacını gideriyor.

İlçedeki ekipler kontrol noktalarında vatandaşların kimlik ve görev belgesi kontrollerini yaparken, maske takma, araç içerisinde sosyal mesafeye koruma konusunda vatandaşlara uyarıda bulundu.

Ekipler kısıtlama nedeniyle evinden çıkamayan vatandaşların ekmek, ilaç, gazete gibi ihtiyaçlarını karşılamaya da devam ediyor.

Belediye ekipleri ise kısıtlama nedeniyle sokak hayvanlarının aç kalmaması için Belek, Kadriye Boğazkent mahallelerinde çeşitli noktalara su ve mama bıraktı.