Antalya'da "sokağa çıkma kısıtlaması" tedbirleri - Son Dakika

Antalya'da "sokağa çıkma kısıtlaması" tedbirleri

02.12.2020 13:47
Antalya'da

Antalya'da, İçişleri Bakanlığının "Yeni Kısıtlama ve Tedbirler" genelgesi kapsamında hafta sonu kurulacak pazarlar hafta içine alındı, toplu ulaşımda siyah plakalı 17 hattın kısıtlama saatlerinde zorunlu çalışanlar için hizmet vermesi kararlaştırıldı.

Antalya'da, İçişleri Bakanlığının "Yeni Kısıtlama ve Tedbirler" genelgesi kapsamında hafta sonu kurulacak pazarlar hafta içine alındı, toplu ulaşımda siyah plakalı 17 hattın kısıtlama saatlerinde zorunlu çalışanlar için hizmet vermesi kararlaştırıldı.

Antalya Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, bugünden itibaren ASAT, İtfaiye, Zabıta, Sosyal Hizmetler, Park Bahçeler, Sağlık İşleri, Tarımsal Hizmetler Dairesi, Fen İşleri ve Çevre Sağlığı Dairesi Başkanlıklarına bağlı 24 saat esasına göre çalışan birimler kısıtlama zamanlarında Antalyalıların mağduriyet yaşamaması için görev başında olacak.

ABİM Çağrı Merkezi, "444 94 20" numaralı telefondan Antalyalılara hizmet sunmaya devam edecek. Öte yandan 24 saat esasına dayalı çalışan birimler hariç Büyükşehir Belediyesinin mesai saatleri de 10.00-12.30 ve 13.00-16.00 olarak düzenlendi.

Hafta içi akşam 21.00'den 00.00'a kadar Büyükşehir Belediyesine ait siyah plakalı toplu ulaşım araçları seyreltilmiş olarak sefer yapacak. Sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak 4 Aralık Cuma saat 21.00'den 7 Aralık Pazartesi sabah 05.00'e kadar, sağlık personeli, kamu ve diğer çalışması zorunlu vatandaşların ulaşımını sağlamak için 17 hatta seferlerine devam edecek. Antray ve nostalji tramvayı ise bu süreçte hizmet vermeyecek.

Toplu ulaşımda, VS01, AC03, AF04, KC06, LC07, KL08, LF09, LF10, VC11, VL13, DC15, TC16, CV17, MD25, KC35, MF40, VF66 levha numaralı ana ve gövde hatlar sokağa çıkma kısıtlama olan günlerde seferlerine devam edecek.

Hafta sonu kurulan pazarlar hafta içine alındı

Muratpaşa Belediyesinden yapılan açıklamaya göre de semt pazarlarında kısıtlamaya göre düzenleme yapıldı.

Pazarcı esnafı ve vatandaşların sıkıntı yaşamamaları için, genelge uyarınca yapılan düzenlemeye göre hafta sonu kurulan semt pazarları, hafta içi kurulacak. Hafta içi kurulan pazarlar ise yine aynı günlerinde kurulacak.

Buna göre, Konuksever Kapalı Pazarı, Dedeman Açık Semt Pazarı, Varlık (Bahçelievler) Üretici Pazarı cuma günü kurulacak.

Şirinyalı Açık Semt Pazarı, Yeşildere Açık Semt Pazarı, Sigorta Kapalı Pazarı, Çağlayan Kapalı Pazarı, Meydankavağı Açık Semt Pazarı pazartesi günü kurulacak.???????

Semt Pazarı, Antalya, İtfaiye, Zabıta, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Antalya'da 'sokağa çıkma kısıtlaması' tedbirleri - Son Dakika


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