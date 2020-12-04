Antalya'da sokağa çıkma kısıtlaması yağmurla başladı - Son Dakika

ANTALYA'da hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması, yağmurla başladı. Yağmurun da etkisiyle saat 21.00'i gösterdiğinde sokaklar sessizliğe büründü.

Tüm Türkiye'de saat 21.00'den itibaren başlayan ve pazartesi saat 05.00'e kadar sürecek olan sokağa çıkma kısıtlaması başladı. Antalya'da sokağa çıkma kısıtlamasından yaklaşık 1 saat önce sokaklar, hafif yağan yağmurun da etkisiyle boşalmaya başladı. Kısıtlamanın başlamasıyla kavşaklarda görev alan polisler, dışarıda olan vatandaşların izinlerini kontrol etti. Antalya'da, her gün binlerce kişinin geçtiği kentin simgeleri Cumhuriyet Meydanı, Üç Kapılar ve Kapalı Yol olarak bilinen Kazım Özalp Caddesi'nde sessizlik hakim oldu. Saatin 21.00'e gelip kısıtlamanın başlamasıyla sokak ve caddelerde polis ekipleri görev aldı. Sokakta olan araçlar ekipler tarafından durdurularak kontroller yapılırken, kısıtlamayı ihlal edenlere ise idari yaptırım uygulandı.

FIRINLARIN ÖNÜNDE KUYRUKLAR OLUŞTU56 saatlik kısıtlama öncesi vatandaşlar fırınlar önünde uzun kuyruklar oluşturdu. Cumartesi ve pazar günü sokağa çıkma kısıtlaması olduğunu bilen vatandaşlar, 2 günlük ekmek ihtiyaçlarını akşam saatlerinde fırınlara giderek karşıladı.

30 yıldır fırın işlettiğini ifade eden Barış Kılıç, "Cuma günü saat 21.00'de sokağa çıkma yasağı başladığı için yoğunluk yaşadık. Fırıncılar olarak hafta sonu da saat 10.00-17.00 arasında yürüme mesafesinde gelen vatandaşlara ekmek satışı yapacağız. Bu kadar yoğunluk beklemiyorduk ama hazırlıklıydık" dedi.