Antalya'da sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 3 bin 975 kişiye para cezası - Son Dakika

Antalya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamalarını ihlal eden 3 bin 975 kişiye 8 milyon 791 bin 545 lira ceza kesildi.



Valilikten yapılan açıklamaya göre, güvenlik güçleri, İçişleri Bakanlığınca Antalya'yı da kapsayan 30 büyükşehir ve Zonguldak'ta uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması çerçevesinde 11-12 Nisan, 18-19 Nisan ve 23-26 Nisan tarihlerinde sorumlu bulunduğu alanlarda denetimlerini sürdürdü.

Denetimlerde kısıtlamaya uymadığı belirlenen 82 kişi hakkında adli işlem yapıldı, 3 bin 893 kişiye ise toplam 8 milyon 791 bin 545 lira ceza kesildi.

Bu arada, 1-26 Nisan tarihlerinde kente giriş yapmak isteyen 3 bin 414 araç il sınırından geri gönderildi.