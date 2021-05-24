Antalya'da sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 361 kişiye ceza kesildi - Son Dakika

Antalya'da sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 361 kişiye ceza kesildi

Antalya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 361 kişiye 1 milyon 114 bin 957 lira ceza uygulandı.

Antalya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 361 kişiye 1 milyon 114 bin 957 lira ceza uygulandı. Vali Ersin Yazıcı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, vatandaşlardan maske, mesafe ve temizlik kurallarına uymalarını istedi. Paylaşımında sokağa çıkma kısıtlamasına uymayanlara yasal işlem yapıldığına dair bilgi veren Yazıcı, "Antalya'mızda hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 361 kişiye 1 milyon 114 bin 957 lira idari para cezası uygulanmıştır. Vaka sayılarımız düşmeye devam ediyor. Tedbirlere riayet eden ve evlerinde kalan tüm Antalyalılara teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Son Dakika

Tarla sahibini gözyaşlarına boğan olay! Tarlada çıkan yangın 4 dönüm alanı kül etti

Tessa Thompson, Rita Ora ve Taiki Waititi birbirini öpücüklere boğdu

Denizden çıkarılan cansız bedenin annesine ait olduğunu gördü, gözyaşlarına boğuldu

Ebru Şahin ve Cedi Osman'dan müjde! Evlilik kararı aldılar

Esnafa yapılacak 3 bin ve 5 bin TL'lik hibe desteği ödemeleri için başvurular yarın başlıyor

Peş peşe tatil karelerini paylaşan Demet Özdemir, fotoğraflarıyla kendisine hayran bırakıyor

Habertürk'ten kovulan Hande Sarıoğlu'nun paylaşımı sosyal medyayı salladı: Benim gibi g.t memeye sahip bir kadın için o kadar kolay ki

AK Partili başkanın geçmişte partisini eleştirdiği paylaşımlar ortalığı karıştırdı! Gelen tepkilerin ardından görevinden istifa etti