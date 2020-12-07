Antalya'da sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 630 kişiye ceza kesildi - Son Dakika

Antalya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasına riayet etmeyen 630 kişiye 1 milyon 730 bin 168 lira ceza kesildi.

Vali Ersin Yazıcı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, yeni haftanın sağlık, huzur ve başarı getirmesi dileğinde bulundu.

Kent sakinlerine yılmadan salgın tedbirlere uymaları çağrısı yapan Yazıcı, "Tedbirleri elden bırakmadan maske, mesafe ve temizlik kurallarına uyalım. Sağlıklı bir Antalya için desteğinize ihtiyacımız var." ifadelerini kullandı.

Paylaşımında hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasına uymayanlara ilişkin de bilgi veren Yazıcı, şunları kaydetti:

"Antalya'mızda hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 630 kişiye 1 milyon 730 bin 168 lira idari para cezası uygulanmıştır. Evlerinde kalarak kurallara riayet eden tüm Antalyalılara teşekkür ediyorum."