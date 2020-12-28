Antalya'da sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 651 kişiye 1 milyon 891 bin lira ceza - Son Dakika

Antalya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 651 kişiye 1 milyon 891 bin 350 lira ceza verildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kent merkezi ile ilçelerde hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasına yönelik denetimler gerçekleştirdi.

Denetimlerde kısıtlamaya uymadıkları tespit edilen 651 kişiye toplam 1 milyon 891 bin 350 lira ceza kesildi.