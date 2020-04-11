Son Dakika › Güncel › Antalya'da sokağa çıkma yasağı sonra polis ve jandarmanın uygulaması sürüyor - Son Dakika
Antalya'da sokağa çıkma yasağı sonra polis ve jandarmanın uygulaması sürüyor
6 saat önce
Antalya'nın Serik ilçesinde sokağa çıkma yasağı sonrasında polis ve jandarma ekipleri uygulamalara devam ediyor.
Antalya'nın Serik ilçesinde sokağa çıkma yasağı sonrasında polis ve jandarma ekipleri uygulamalara devam ediyor.
İçişleri Bakanlığı genelgesi kapsamında Serik'te jandarma ekipleri, Gebiz ve Abdurrahmanlar mahallelerinde, polis ekipleri ise ilçe merkezinde araçları durdurarak sürücü ve yolculara kimlik kontrolleri yapıyor.
Ekipler, kontroller sırasında sokağa çıkmaması gereken vatandaşlara uyarıda bulunarak, cezai işlem uyguluyor.
Haber Yayın Tarihi: 11.04.2020 06:28 Kaynak: AA
Son Dakika Bakan Soylu, hayvanlarının ihtiyaçlarını gidermek için sokağa çıkanlara kesilen cezaların iptal edileceğini söyledi Beyoğlu'nda yol kontrolü yapan polislere ateş açıldı: 2 polis yaralı Diyanet İşleri başkan Yardımcısı: Evde isim-şehir, hırsız-polis, adam asmaca oynayın Suriye'den sızmaya çalışan saldırı hazırlığındaki teröristler son anda engellendi