Antalya'da sokağa çıkma yasağı üretimi engellemeyecek - Son Dakika
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Antalya'da sokağa çıkma yasağı üretimi engellemeyecek

6 saat önce

Antalya Valisi Münir Karaloğlu İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan sokağa çıkma yasağı genelgesi doğrultusunda, Antalya için alınan kararları kamuoyu ile paylaştı.

Antalya'da sokağa çıkma yasağı üretimi engellemeyecek, System.String[]

Antalya Valisi Münir Karaloğlu İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan sokağa çıkma yasağı genelgesi doğrultusunda, Antalya için alınan kararları kamuoyu ile paylaştı. Bu kapsamda 17 Nisan Cuma saat 24: 00'den itibaren 19 Nisan Pazar saat 24: 00'e kadar sokağa çıkma yasağı uygulanacak. Sokağa çıkma yasağından muaf tutulan işletme ve kurumlar ise şu şekilde belirlendi:


"Belediye ekmek fabrikaları, ekmek fırınları ve sadece ekmek üretiminin yapıldığı unlu mamül ruhsatlı işyerleri ile bu işyerlerinin sadece ekmek satan bayileri. Tüm sağlık ürünleri ve tıbbi malzemelerin üretiminin nakliyesinin ve satışının yapıldığı işyerleri, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı maske üretilen yerler, belediyelere bağlı maske üretilen yerler. Kamu ve özel sağlık kurum ve kuruluşları, eczaneler. Zorunlu kamu hizmetlerinin sürdürülmesi için gerekli kamu kurum ve kuruluşları ile işletmeler. Belirli akaryakıt istasyonlar ve lastik tamircileri. Doğalgaz, elektrik, petrol sektöründe stratejik olarak faaliyet yürüten büyük tesis ve işletmeler. PTT ve kargo firmaları/şubeleri, LPG tüpü ve su dağıtım firmaları ve satış yerleri. Veteriner klinikleri, hayvan hastaneleri, hayvan barınakları, hayvan çiftlikleri ve hayvan bakım merkezleri. Oteller ve konaklama yerleri. Süt işleme tesisleri. Tarım sektörüne dönük üretim yapan şirketler ve firmalar, makarna, un, süt, et, balık üretimi gibi temel gıda maddelerinin üretiminin yapıldığı tesisler ve kağıt, kolonya üretimi başta olmak üzere hijyen malzemeleri ile bu malzemelerin üretimi için ihtiyaç duyulacak hammaddelerin üretiminin yapıldığı tesisler. Yurt içi ve dışı taşımacılık ve lojistiğini yapan firmalar. Gıda, temizlik ve ilaç gibi sektörlere ambalaj sağlayan üretim tesisleri. Çalışanları inşaat alanında bulunan şantiyede konaklayarak yapımı devam eden büyük inşaatlar. Gazete, radyo ve televizyon kuruluşları ile gazete basım matbaaları."


Sokağa çıkma yasağından muaf olan vatandaş ve görevliler


İstisna kapsamında olan vatandaş ve görevliler ise, "Açık olacak işyeri, işletme ve kurumların yönetici, görevli veya çalışanları, TBMM çalışanları. Kamu düzeni ve güvenliğinin sağlanmasında görevli olanlar, kolluk birimlerindeki adli işlemlerde zorunlu olarak avukat bulundurulması gereken durumlarda baro tarafından görevlendirilen avukatlar. Acil Çağrı Merkezleri, AFAD Birimleri, VEFA Sosyal Destek Birimlerinde görev yapanlar. Camilerde ezan okumakla görevli olanlar ve cenaze defin işlemlerinde görevli olanlar ile birinci derece yakınlarının cenazelerine katılacak olanlar. Elektrik, doğalgaz, telekomünikasyon gibi kesintiye uğramaması gereken tedarik sistemlerinin sürdürülmesi ve arızalarının giderilmesinde görevli olanlar. Ürün veya malzemelerin nakliyesinde ya da lojistiğinde, yurt içi ve dışı taşımacılık, depolama ve ilgili faaliyetler kapsamında görevli olanlar. Gazete, radyo ve televizyon kuruluşlarında görevli olanlar. Yaşlı bakımevi, huzurevi, rehabilitasyon merkezleri, çocuk evleri gibi sosyal koruma/bakım merkezleri çalışanları. Otizm, ağır mental retardasyon, down sendromu gibi "Özel Gereksinimi" olanlar ile bunların veli/vasi veya refakatçileri. PTT, kargo, LPG tüpü ve su dağıtım firmaları ve satış yerleri çalışanları.Demir-çelik ve cam sektörü gibi sektörlerde faaliyet yürüten işyerlerinin, fırın, soğuk hava depoları gibi çalışması zorunlu bulunan ünitelerinde çalışanlar. Bankalar başta olmak üzere yurt çapında yaygın hizmet ağı olan kurum, kuruluş ve işletmelerin bilgi işlem merkezlerinin çalışanları. Bozulma riski bulunan tarım ve hayvancılık ürünlerinin üretimi, işlenmesi, pazarlanması ve nakliyesinde çalışanlar ve seralarda fide dikme ve ürün toplama işinde çalışanlar. Yaş sebze ve meyve hallerinde çalışanlar, gerek seralardan yaş sebze ve meyve hallerine gerekse yaş sebze ve meyve hallerinden merkez ve ilçeleri ile diğer il ve ilçelere yaş sebze ve meyve taşıyan araçların şoförleri ve yardımcı elemanları. Tarımsal üretimin devamlılığı için gerekli olan ekim-dikim, sulama-ilaçlama gibi faaliyetler kapsamında bölgesel özelliklere göre İlçe Hıfzıssıhha Kurullarınca izin verilen işletmeler. Süt işleme tesislerine ait süt toplama araçlarının şoförleri ve yardımcı elemanları. Belediye ekmek fabrikalarında, fırınlarda ve unlu mamül ruhsatlı işyerlerinde üretilen ekmeğin dağıtımında görevli olan araçlar ve çalışanlar. Kızılay koordinesinde kan ve plazma bağışı için randevusu olanlar ile hastanelere zorunlu sağlık randevusu olanlar. Kapalı olan işletmelerin zorunlu güvenlik ve teknik servis elemanları. Belediyelerin kent temizliği görevlileri, sokak hayvanları barınma merkezleri görevlileri, itfaiye personeli, nöbetçi zabıta personeli ve güvenlik görevlileri, su ve kanalizasyon arıza ekipleri personeli, fen işleri, asfalt, yol yapım işlerinde çalışan görevlileri, şantiye bekçileri, şehir içi toplu taşıma otobüslerinin şoförleri, 65 yaş ve üzeri vatandaşlara yemek yardımı yapılan aşevi görevlileri" olarak açıklandı


Evcil hayvanların ihtiyaçları için evin önüne çıkılabilecek


Diğer yandan, küçükbaş-büyükbaş hayvanları otlatanlar, arıcılık faaliyetini yürütenler, sokak hayvanlarını besleyecek kişiler ile evcil hayvanlarının zorunlu ihtiyacını karşılamak üzere dışarı çıkacaklar (ikametinin önü ile sınırlı olmak kaydıyla), evcil hayvanların bulunduğu ve bunların gıda, bakım gibi ihtiyaçlarının temin edildiği petshop niteliğindeki işyerlerinin çalışanları muaf tutulacak.


Ekmek dağıtımı için araç listesi belirlenecek


Ekmek dağıtımının düzenli olması amacıyla kaymakamların başkanlığında fırıncılar odası, yerel yönetim, emniyet ve jandarma temsilcilerinin katılımıyla oluşacak komisyon tarafından, her mahalle için muhtar görüşü de alınarak ivedilikle il/ilçe ekmek dağıtım planı yapılacak. Bu planda il/ilçedeki ekmek üreten işyerlerinin sorumlu oldukları dağıtım bölgeleri ile her dağıtım bölgesi için görev yapacak araç listeleri belirlenecektir. Bu şekilde yapılacak planlama dışında sadece Vefa Sosyal Destek Birimleri ekmek dağıtımını gerçekleştirebilecektir.


Antalya Büyükşehir Belediyesince makine ve malzeme temin edilecek


Salgın ile mücadelede maske kullanmanın mümkün olduğunca yaygınlaştırılması zarureti nedeniyle, Antalya genelinde artan maske ihtiyacının karşılanmasına katkıda bulunulması amacıyla, Antalya Büyükşehir Belediyesince gerekli makine, araç ve malzemenin temin edilerek maske üretimi yapılmasına ve imkanı olan ilçe belediyelerinin de gerekli özellikleri taşıyan maskelerin üretimini ve halka/görevlilere dağıtımını yapmalarına karar verildi. - ANTALYA

Antalya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.04.2020 10:21 Kaynak: İHA

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