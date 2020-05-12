Antalya'da sokağa çıkma yasağı uygulanmayacak - Son Dakika

Antalya'da sokağa çıkma yasağı uygulanmayacak

19 Mayıs tarihlerinde uygulanacak 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması kapsamına Antalya'nın dahil olmadığını açıkladı.

19 Mayıs tarihlerinde uygulanacak 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması kapsamına Antalya'nın dahil olmadığını açıkladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün akşam 16- 19 Mayıs tarihlerinde sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacağını duyurmuştu. İçişleri Bakanlığı'nca, valiliklere gönderilen genelgeyle aralarında Ankara ve İstanbul'un da bulunduğu 15 ilde, 16- 19 Mayıs tarihleri arasında 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacağı netleşti. Büyükşehir statüsündeki Antalya, sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak iller arasında yer almadı. Antalya Valisi Antalya Valisi Münir Karaloğlu , 16- 19 Mayıs tarihlerinde uygulanacak 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması kapsamına Antalya'nın dahil olmadığını bildirdi. Sosyal medya hesaplarından açıklama yapan Vali Karaloğlu "Sevgili Antalyalılar, koronavirüsle mücadelede 'Kontrollü Sosyal Hayat' aşamasına geçtiğimiz Antalya'mızda, hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması olmayacak. Tehdit devam ediyor. Lütfen, salgın bitinceye kadar maske takmaya ve sosyal mesafe kurallarına uymaya devam edelim" ifadelerine yer verdi.



Haber Yayın Tarihi: Kaynak: DHA

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