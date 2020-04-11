Antalya'da sokağa çıkma yasağını ihlal eden 99 kişiye para cezası - Son Dakika

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Antalya'da sokağa çıkma yasağını ihlal eden 99 kişiye para cezası
6 saat önce
Antalya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında getirilen sokağa çıkma yasağını ihlal ettiği belirlenen 99 kişiye 205 bin 263 lira para ceza kesildi.
Antalya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında getirilen sokağa çıkma yasağını ihlal ettiği belirlenen 99 kişiye 205 bin 263 lira para ceza kesildi.
Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sokağa çıkma yasağının başlamasının ardından kentteki denetimlerini artırdı.
Kavşaklarda nöbet tutup, cadde ve sokaklarda devriye gezen ekipler, sokağa çıkma yasağını ihlal eden 99 kişiye, 205 bin 263 lira ceza kesti, bir kişiye de adli işlem uyguladı.
Haber Yayın Tarihi: 11.04.2020 06:02 Kaynak: AA
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