Antalya'da sokağa çıkma yasağının ardından yollarda denetim başladı - Son Dakika

Yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında sokağa çıkma yasağının başlamasının ardından Antalya'da jandarma ekipleri sürücülere uyarıda bulundu.

İçişleri Bakanlığının genelgesinin ardından Antalya İl Jandarma Komutanlığı bağlı Kepez İlçe Jandarma ekipleri, iki günlük sokağa çıkma yasağı sonrası denetimlere başladı.

Ekipler, kontrol noktalarında durdurdukları araçlardaki sürücü ve yolcuların ateşlerini ölçerek maske takmaları ve araç içinde sosyal mesafeyi korumalarıyla ilgili uyarıda bulundu.

Sürücü İbrahim Ece, AA muhabirine yaptığı açıklamada, pazarcılık yaptığını, kardeşinin araması üzerine yasaktan haberdar olduğunu ve evine gitmek için yola çıktığını söyledi.

Sokağa çıkma yasağına uymayanlar hakkında adli ve idari işlem yapılacak.