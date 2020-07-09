Antalya'da sokak düğünlerindeki faaliyet gece 24.00'da sona erecek - Son Dakika

Antalya'da sokak düğünlerindeki faaliyet gece 24.00'da sona erecek

Antalya İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu kararınca, köylerde veya sokaklarda yapılan düğün gelin alma, kına, nişan, sünnet düğünü vb. etkinlikler sabah saat 10.00'da başlayıp, gece 24.00'da sona ermesine karar verildi.

Antalya İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu kararınca, köylerde veya sokaklarda yapılan düğün gelin alma, kına, nişan, sünnet düğünü vb. etkinlikler sabah saat 10.00'da başlayıp, gece 24.00'da sona ermesine karar verildi.

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Antalya İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, 1 Temmuz itibariyle hizmet vermeye başlayan düğün, nişan, kına gibi etkinliklerde uyulması gereken kuralları değerlendirdi.


Köylerde veya sokaklarda yapılan düğün, gelin alma, kına, nişan, sünnet düğünü vb. etkinliklerin sadece aynı gün içerisinde kalacak şekilde yapılacak. Aynı zaman bu etkinliklerin en erken saat 10.00'da başlayacak ve en geç saat 24.00'te her türlü faaliyet sona erecek şekilde bitecek.


Kararlara uyulmaması halinde ve her seferinde ayrı ayrı olmak üzere Kabahatler Kanunu gereği 392 TL idari para cezası uygulanacağı ve yine tedbirlere uymayanlar hakkında adli işlem yapılacağına dikkat çekildi. - ANTALYA

Antalya, Sabah, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.07.2020 10:06 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Antalya'da sokak düğünlerindeki faaliyet gece 24.00'da sona erecek - Son Dakika
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