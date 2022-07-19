ANTALYA'DA SOKAK HAYVANLARI, SU VE KLİMAYLA SERİNLEDİ - Son Dakika
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ANTALYA'DA SOKAK HAYVANLARI, SU VE KLİMAYLA SERİNLEDİ

19.07.2022 20:34

ANTALYA'da Muratpaşa Belediyesi'nin Sokak Hayvanları Geçici Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi'nde sıcak havadan etkilenen köpekler, görevliler tarafından su ile serinletildi.

ANTALYA'da Muratpaşa Belediyesi'nin Sokak Hayvanları Geçici Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi'nde sıcak havadan etkilenen köpekler, görevliler tarafından su ile serinletildi. Kediler ise klimalı odalarda tutuldu.

Kavurucu sıcakların yaşandığı Antalya'da, Muratpaşa Belediyesi'nin Ermenek Mahallesi'ndeki Sokak Hayvanları Geçici Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi alarm durumuna geçti. Merkezde detaylı temizlikle parazit ilaçlaması yapılırken, diğer yandan hayvanların sıcaktan etkilenmemesi için gerekli önlemler alındı. Veteriner Hekim Umut Uçar, merkezde açık alandaki bölümlerin gölgeliklerle kapatıldığını söyledi. Bu bölümlerdeki hayvanların suyla oynamasına izin verilerek serinlemelerini sağladıklarını kaydeden Uçar, kedilerin ise sürekli klimaların çalıştığı odalarda tutulduğunu belirtti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜM

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Merkezde köpeklerin bulunduğu bölümden görüntü

Köpek barınağı üzerindeki gölgelik

Köpeklerin hortum ile ıslatılarak serinletilirke

RÖP Veteriner Hekim Umut Uçar ile röportaj

Kedilerin bulunduğu klimalı bölümden görüntü

Görevlinin bir kediyi sevmesi

Detay

HABER-KAMERA ANTALYA,(DHA)

YORUMLAR
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Muratpaşa Belediyesi Sokak Hayvanları İçin Çalışmalarına Devam Ediyor Muratpaşa Belediyesi Sokak Hayvanları İçin Çalışmalarına Devam Ediyor BELEDİYENİN PLAJINDA ÇALIŞANLARA SALDIRDILAR BELEDİYENİN PLAJINDA ÇALIŞANLARA SALDIRDILAR
Kaynak: DHA

Muratpaşa, Antalya, su, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel ANTALYA'DA SOKAK HAYVANLARI, SU VE KLİMAYLA SERİNLEDİ - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

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