Antalya'da sokak kısıtlamasını ihlal eden 4 kişiye ceza - Son Dakika

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Antalya'da sokak kısıtlamasını ihlal eden 4 kişiye ceza
6 saat önce
Antalya'da polis, sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ettiğini tespit ettiği 4 kişiyi evlerinden alıp 3 bin 150'şer lira cezai işlem uyguladı.
Antalya'da polis, sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ettiğini tespit ettiği 4 kişiyi evlerinden alıp 3 bin 150'şer lira cezai işlem uyguladı.
Edinilen bilgiye göre, saat 16.00 sırasında Muratpaşa ilçesi Yeşildere Mahallesinde devriye görevi yapan motosikletli yunus timleri sokakta çocukların olduğunu gördü. Polis çocukları evlerine gitmeleri noktasında uyardı. Sokakta bulunan diğer şahıslarda uyarılınca bazıları zorluk çıkardı ve evlerine kaçtı. Polis zorluk çıkaran bir kişiyi gözaltına aldı. Polis hangi eve girdiklerini tespit ettiği 3 kişiyi de ulaştı. Kimlik sorgulaması yapılan kişileri ikametlerinin Kepez bölgesinde olduğu ve sokağa çıkma kısıtlamasına uymadıkları için ekip aracına alındı. Polis merkezine götürülen toplan 4 kişiye sokağa çıkma kısıtlamasını ihlalden 3 bin 150'şer lira cezai işlem uygulandı. - ANTALYA
Haber Yayın Tarihi: 24.04.2020 05:21 Kaynak: İHA
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