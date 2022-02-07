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Antalya'da sokak köpeğinin saldırısına uğrayan kadın ve köpeği yaralandı - Son Dakika

Antalya'da sokak köpeğinin saldırısına uğrayan kadın ve köpeği yaralandı

07.02.2022 17:13
Antalya'da sokak köpeğinin saldırısına uğrayan kadın ve köpeği yaralandı

Antalya'da sokak köpeğinin saldırısına uğrayan kadın ve gezdirdiği köpeği yaralandı.

Antalya'da sokak köpeğinin saldırısına uğrayan kadın ve gezdirdiği köpeği yaralandı.

Aksu ilçesi Altıntaş Mahallesi'nde yaşayan Gözde Kavzan'ın (30), gezdirmek için evinden çıkardığı sırada köpeğine bir sokak köpeği saldırdı.

Yasaklı ırk olduğu öne sürülen köpeğin saldırısı sonucu hem kendi hem de köpeği yaralanan Kavzan, çevredekilerin yardımıyla kurtuldu.

Ayaklarından yaralanan Kavzan, Kepez Devlet Hastanesi'ndeki tedavisinin ardından taburcu edildi, bacağı parçalanan köpeği ise veteriner kliniğine götürüldü.

Kavzan, gazetecilere yaptığı açıklamada, köpeğini kurtarmak isterken yere düştüğünü ve sokak köpeğinin bu sırada kendisini de ısırdığını belirtti.

Köpeğinin durumunun çok kötü olduğunu dile getiren Kavzan, "Köpeğim için çok üzgünüm. Saldırgan köpek bir süredir burada geziyordu. Şikayette bulundum ancak ilgilenen olmadı. Burada bir çocuğu da ısırabilirdi." dedi.

Öte yandan sokak köpeğinin Kavzan ve köpeğine saldırdığı anlar güvenlik kamerasınca görüntülendi.

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Antalya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Antalya'da sokak köpeğinin saldırısına uğrayan kadın ve köpeği yaralandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Antalya'da sokak köpeğinin saldırısına uğrayan kadın ve köpeği yaralandı - Son Dakika
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