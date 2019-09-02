Son Dakika Haberleri: Antalya'da sokak köpeklerine mangal ziyafeti
Son Dakika Güncel Haber

Antalya'da sokak köpeklerine mangal ziyafeti

9 dakika önce

Antalya'da sokak hayvanlarının çiğ etle beslenmemesi için bir sosyal sorumluluk projesi başlatıldı.

Antalya'da sokak köpeklerine mangal ziyafeti, System.String[]

Antalya'da sokak hayvanlarının çiğ etle beslenmemesi için bir sosyal sorumluluk projesi başlatıldı. Etkinlik kapsamında yüzlerce köpeğe mangal ziyafeti verildi.


Kurşunlu Sokak Hayvanları Koruma ve Yaşatma Derneği tarafından sokak hayvanlarının çiğ etlerle beslenmemesi için bir proje başlatıldı. Özellikle köpeklerin çiğ et yememesi için "Köpeklere Mangal" etkinliği düzenlendi. Antalya'nın Aksu ilçesinde düzenlenen ve çok sayıda hayvanseverin katıldığı etkinlikte etler pişirildi ve gün boyu hem köpekler ziyafet yaptı hem de keyifli vakit geçirildi.


Proje kapsamında bilgi veren Kurşunlu Sokak Hayvanları Koruma ve Yaşatma Derneği Başkanı Sabahattin Ergülen, orman ve dağlara atılıp ölüme terk edilen canlıların çiğ etle beslenmek durumunda bırakıldığını ifade etti. Ergülen, "Hayvanlarda parazitten çeşitli hastalıklara kadar zararı dokunabilen bu besleme stilini muhakkak değiştirmeliyiz. Dış ülkelerde kesinlikle köpeklere çiğ gıdaların verilmesi yasaktır. Türkiye'de de bu yasağı yürürlüğe geçirmek lazım. Hayvanlara gıdaları çiğ olarak değil, 80-90 derecede pişirdikten sonra vermeliyiz" diye konuştu.


Taş, toprak ve çamurun üzerine mama bırakıldığını belirten Ergülen, mamaların mutlaka bir kap ile verilmesi gerektiğini de hatırlattı. - ANTALYA

Kurşunlu, Antalya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 02.09.2019 10:25 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



'Bacasız sanayi' rekora koşuyor! 10 milyona ulaşıldı, hedef 16 milyon
Geline altın yerine mama taktılar - MUĞLA Kuru incir pazarda 40 TL'ye kadar alıcı buluyor Cumhurbaşkanlığı'ndan Ahmet Davutoğlu'na "Konyalı" göndermesi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.9.2019 10:34:57. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Antalya'da sokak köpeklerine mangal ziyafeti
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]