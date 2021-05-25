Antalya'da sokak köpeklerinin saldırısına uğrayan Endonezyalı kadın ağır yaralandı - Son Dakika

Antalya'nın Aksu ilçesinde koşuya çıkan Endonezyalı genç kadın yaklaşık 10 sokak köpeğinin saldırına uğradı. Vücudunda diş ve pati izleri bulunan kadını yoldan geçen bir vatandaş kurtardı.

Edinilen bilgiye göre olay, bugün sabah saat 07.00 sırasında Aksu ilçesi Kundu Turizm Merkezi Tesisler Caddesi üzerinde meydana geldi. Turizm sektöründe çalışan Endonezya uyruklu K.A, sabah saatlerinde spor yapmak için evinden çıktı. Her sabah koştuğu cadde üzerine gelen K.A, ilk önce iki daha sonra ardından gelen yaklaşık 10 köpeğin saldırısına uğradı. Yaklaşık 10 dakika köpeklerle mücadele eden K.A'yı yoldan geçen bir vatandaş kurtardı. Vücudunda ısırıklar ve pati izleri oluşan genç kadın, korkuyla bayıldı. Vatandaşlar otomobille K.A'yı yakındaki özel bir hastaneye götürüldü. Ardından Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilen K.A'ya kuduz aşısı yapıldı. Yara ve dikiş izlerine pansuman yapılan kadının özelikle kalça bölümlerine sargı uygulandı. K.A'nın ayakta kalması ve yere düşmemesi nedeniyle köpeklerin saldırısını ucuz atlattığı öğrenildi.

Saldırı karşısında büyük şok yaşayan K.A, "Sabah sporuna çıktığımda iki köpek aniden üzerime geldi. Onlar ses çıkarınca arkadan da geldiler. Mücadele ettim ama gitmediler. Vücudumu ısırdılar ve tırmaladılar. Yaklaşık 10 dakika mücadele ettim, yoldan geçen bir vatandaş yardımıma koştu. Eğer yere düşseydim şuan durumum çok daha ağır olabilirdi" dedi.

K.A, köpekleri kendisine değil de bir çocuğa saldırsaydı çok kötü durumun ortaya çıkabileceğini dile getirerek, yetkililerin gerekli önlemi almasını talep etti. - ANTALYA