Antalya'da sokak ortasında kadına şiddet uygulayan adam, çevredeki vatandaşlar tarafından tekme tokat dövüldü! - Son Dakika
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Antalya'da sokak ortasında kadına şiddet uygulayan adam, çevredeki vatandaşlar tarafından tekme tokat dövüldü!

02.05.2022 17:48

Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde işe geç geldiğini öne sürdüğü kadınla sokak ortasında kavga eden adam, kadının boğazını sıkıp yumruk atmaya başladı. Olayı görüp yardıma giden vatandaşlar, kadına şiddet uygulan adamı tekme tokat dövdü.

Antalya'da bir kadına şiddet uygulayan şahıs, çevredeki vatandaşlar tarafından darp edildi. Olay, Konyaaltı ilçesi Molla Yusuf Mahallesi'nde yaşandı.

KADININ BOĞAZINI SIKIP YUMRUK ATTI

İddiaya göre, aynı işyerinde çalışan ve işe geç geldiğini iddia ettiği kadınla yolda tartışan şahıs, bir anda kadının boğazını sıkıp yumruk attıktan sonra yoluna devam etti. Kadının bağırması üzerine geri dönen şahıs, kadına yeniden vurmaya başladı.

Bayram günü sokak ortasında kadına şiddet uygulayan şahsı çevredekiler tekme tokat dövdü

ÇEVREDİKİLER YARDIMA KOŞTU

Yere düşen kadının yardım çığlıkları üzerine çevredeki vatandaşlar yardıma koştu. Şahıs, tepki gösterdiği vatandaşlar tarafından tekme tokat dövülmeye başlandı. Şahsı vatandaşların elinden araya giren diğer vatandaşlar güçlükle alabildi.

Bir süre yerde kalan adam için 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine olay yerine polis geldi. Kadının şikayetçi olması üzerine şahıs, ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Bayram günü sokak ortasında kadına şiddet uygulayan şahsı çevredekiler tekme tokat dövdü

ŞİDDETE MARUZ KALAN KADIN O ANLARI ANLATTI

Yaşadığı dehşet anlarını anlatan Figen Kaya, "Bu sabah maalesef görev arkadaşım tarafından şiddete uğradım. Şiddetin bir sebebi olmaz. Sebep aramak doğru değil bence ama benim görevime geç kaldığımı söyledi. Geç kalmamıştım. Üzerime doğru geldi, kendimi geri çektim. Önce boğazıma sarıldı ve hırpaladı. Ardından yere düşürdü ve üzerime atladı. Arkadan saçımı çekti. Sol tarafıma yumruk attı. İmdat diye bağırınca Allah'tan bayram namazından çıkanlar müdahale etti. Eğer onlar olmasaydı daha kötü şeyler olabilirdi" dedi.

"İŞE GİTMEYE KORKKUYORUM"

Olay sonrası şikayetçi olduğunu belirten Figen Kaya, Erkan Ş.'nin ifadesinin ardından serbest bırakıldığını ve can güvenliğinin tehlikede olduğunu söyledi. Kaya, "Şu anda can güvenliğim yok. Ben cuma günü işe gideceğim, bu kişi orada yine beni taciz edip rahatsız edebilir. Aileden biri olmadığı için uzaklaştırma kararı verilemiyor. Bu mesleği yapamamasını ve kartının alınmasını istiyorum. İşe gidersem korkacağım ve tedirgin olacağım. Psikolojik bir rahatsızlığı varsa daha büyük zararlar verebilir" ifadelerini kullandı. -

YORUMLAR (1)
  • Başak Çakır: Ohhh elinize sağlık keşke her kadını döven böyle dövülse erkek 'ın erkek e şiddetine sevinir olduk ya ???+? Cevap Yaz 0 0 Yayından Kaldır
500
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Konyaaltı, Antalya, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Antalya'da sokak ortasında kadına şiddet uygulayan adam, çevredeki vatandaşlar tarafından tekme tokat dövüldü! - Son Dakika


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SON DAKİKA: Antalya'da sokak ortasında kadına şiddet uygulayan adam, çevredeki vatandaşlar tarafından tekme tokat dövüldü! - Son Dakika
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