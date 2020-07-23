Antalya'da sokak ortasında sosyal mesafesiz ve maskesiz düğün - Son Dakika

Antalya'da Kültür Mahallesi'nde düğün eğlencesi yapan bir grup korona virüse aldırış etmeden sosyal mesafesiz ve maskesiz eğlendi.

Dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgını ile mücadele devam ederken, düğün sezonu 1 Temmuz itibariyle açıldı. Yetkililer salgının yayılmaması amacıyla düğünlerin bazı kurallar çerçevesinde yapılması kararı aldı.Kültür Mahallesi'nde yapılan eğlencede grubun sokağı araç trafiğine kapatması dikkat çekti. Korona virüse aldırış etmeden eğlenceye devam eden misafirler sosyal mesafesiz ve maskesiz vatandaşların oyun havası oynadığı anlar ise kameralara yansıdı. Mahallede yapılan düğünde eğlenceye katılan vatandaşların yanı sıra, misafirler de eğlenceyi toplu bir şekilde sosyal mesafesiz izledi. Salgını umursamadan oyun oynayan davetliler gelini ortalarına alıp eğlendi.

Öte yandan kendilerini kameraya kayıt aldıkları görüldü. - ANTALYA