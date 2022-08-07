Antalya'da sokak üzerine 40 yaşlarında bir kişinin cansız bedeni bulundu - Son Dakika
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Antalya'da sokak üzerine 40 yaşlarında bir kişinin cansız bedeni bulundu

07.08.2022 13:56

Antalya'da sokak üzerine 40 yaşlarında bir kişinin cansız bedeni bulundu Bir gencin ölen şahsı sabah saatlerinde kriz geçirerek gördüğünü söylemesi dikkatlerden kaçmadı Bir başka kişi ise şahsın başının üzerine düştüğünü söyledi Antalya'da sokak üzerinde bir kişinin cansız bedeni bulundu.

Antalya'da sokak üzerine 40 yaşlarında bir kişinin cansız bedeni bulundu

Bir gencin ölen şahsı sabah saatlerinde kriz geçirerek gördüğünü söylemesi dikkatlerden kaçmadı

Bir başka kişi ise şahsın başının üzerine düştüğünü söyledi

ANTALYA - Antalya'da sokak üzerinde bir kişinin cansız bedeni bulundu. Birçok vatandaş polis ekiplerinin çalışmasını film gibi izlerken, bir gencin ölen şahsı sabah saatlerinde kriz geçirerek gördüğünü söylemesi dikkatlerden kaçmadı.

Olay, öğle saatlerinde Muratpaşa ilçesi Yeşildere Mahallesi 1171 sokak üzerinde meydana geldi. Sokak üzerinde bir kişinin hareketsiz yattığını gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı merkezine bildirdi. İhbarın ardından bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde şahsın hayatını kaybettiği belirlendi. Savcılık ve olay yeri ekiplerinin incelemesinin ardından cenaze Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Kriz geçirirken gördüğünü söyledi

Üzerinden kimlik çıkmayan şahsın 40 yaşlarında olduğu öğrenildi. Öte yandan olayın duyulmasının ardından mahallede yaşayan çok sayıda kişi olay yerine gelerek güvenlik şeridinin kenarından çalışmaları film izler gibi izledi. Bu sırada bir gencin ölen şahsın sabah saatlerinde kriz geçirerek gördüğünü söylemesi dikkatlerden kaçmadı.

Bir başka kişi ise şahsın sendeleyerek geldiğini ve başının üzerine düştüğünü söyledi. Polisin olayla ilgili incelemesi devam ediyor.

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'Kriz geçiriyordu' dediği şahsın sokak ortasında cesedini buldu 'Kriz geçiriyordu' dediği şahsın sokak ortasında cesedini buldu Antalya'da bir kişi yol kenarında ölü bulundu Antalya'da bir kişi yol kenarında ölü bulundu
Kaynak: İHA

Antalya, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Antalya'da sokak üzerine 40 yaşlarında bir kişinin cansız bedeni bulundu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Antalya'da sokak üzerine 40 yaşlarında bir kişinin cansız bedeni bulundu - Son Dakika
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