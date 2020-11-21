Antalya'da sokaklar 4 dakikada boşaldı - Son Dakika

ANTALYA kısıtlamanın ilk gününde kuralları tam anlamıyla uyguladı. Saatler 20.04'ü gösterdiğinde sokakların bir anda boşaldığı görülürken işletmeler ise polis ekipleri tarafından uyarılarak kapattırıldı.

Koronavirüsün (Covid-19) bulaşıcılığını azaltmak amacıyla Türkiye genelinde hafta sonu 20.00- 10.00 saatleri arasında uygulanacak olan sokağa çıkma kısıtlaması turizm kenti Antalya'da da başladı. Saat 20.00'ye dakikalar kala polis, belirlenen bölgelerde ekipler halinde görev alarak işletmelere kısıtlama kurallarını hatırlattı. Muratpaşa ilçesinde 'Dönerciler Çarşısı' olarak bilinen Atatürk Caddesi'ndeki restoranlara giden polis ekipleri işletme görevlileriyle tek tek görüşerek saat 20.00 itibarıyla restorana müşteri kabul edemeyeceklerini, kapılarının ise kapalı tutulacağını hatırlattı. Gelen siparişlerin kuryelerle adreslere teslim edileceğinin bilgisi verilen işletmeler kapılarını kapatarak faaliyetlerine devam etti.

Parfüm satışı yapan bir işletme 20.00 itibarıyla faaliyetlerini sonlandırıp kepenklerini kapattı. Yasağın başlamasının hemen ardından kentin simgeleri arasında bulunan tarihi Üç Kapılar'ın önü bir anda boşaldı. 20.04'ten sonra cadde ve sokaklar sessizliğe büründü.Restoran işletmecisi İbrahim Tekpınar, polislerin bilgilendirmesinden memnun olduklarını, yasak kapsamında gereken neyse yapacaklarını söyledi. İnternet ve telefonla gelen siparişleri kuryelerle adreslere göndereceklerini de anlatan Tekpınar, işlerinin azaldığını ancak salgınla mücadelede kurallara uymak zorunda olduklarını ifade etti.Parfüm işletmecisi Büşra İşleyen, yasak kapsamında tamamen kapanan işletmeler arasında olduklarını ifade ederek çalışma saatlerinin kendilerini çok fazla etkilemediğini ve zaten 10.00 ile 20.00 saatleri arasında çalıştıklarını söyledi.

Kent genelinde kısıtlamanın başlamasının 1 saat öncesinde ise bazı bölgelerde yoğunluk yaşandı. Muratpaşa Yener Ulusoy Bulvarı üzerinde araç yoğunluğu yaşandı ve trafik sıkıştı. Kentin simge noktalarından olan Cumhuriyet Meydanı ve Üç Kapılar'da da vatandaş yoğunluğu vardı. Saatler 20.00'yi gösterip kısıtlamanın başlamasıyla sokak ve caddelerdeki yoğunluk son buldu. Kısıtlamanın ardından kapanmayan iş yerleri denetim yapan polis ekipleri tarafından kapattırılırken, dışarıda bulunan vatandaşlar ise uyarılarak evlerine gönderildi.