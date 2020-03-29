Antalya'da sokaklar bomboş - Son Dakika

Antalya'da sokaklar bomboş

TURİZM şehri Antalya'da yaşayanlar koronavirüs önlemleri kapsamında 'Evde Kal' çağrılarına kulak verdi. Karaalioğlu Parkı, Üç Kapılar ve sokaklar bomboş kaldı.

İçişleri Bakanlığı tarafından hafta sonu mesire alanları, ören yerleri, ormanlar, piknik alanları ile sahil kenarlarında yürümek, koşmak ve spor yapmak dahil tüm aktivitelerin yasaklanmasının ardından Antalyalılar kurallara uydu. Kaleiçi Yat Limanı çevresinde Sahil Güvenlik ekipleri denizde devriye yaptı. Tarihi Üç Kapılar başka olmak üzere Karaalioğlu Parkı'nda kimsenin sokakta olmaması gözden kaçmadı. Işıklar Caddesi üzerindeki banklarda kimse görülmezken, sokaklar kedi, köpek ve kuşlara kaldı.