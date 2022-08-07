"Kriz geçiriyordu" dediği şahsın sokak ortasında cesedini buldu

Antalya'da sokakta bir kişinin cansız bedeni bulundu. Çevrede toplanan vatandaşlar polisin çalışmalarını meraklı gözlerle izlerken, bir genç ölen şahsı sabah kriz geçirirken gördüğünü söyledi.

Olay, öğle saatlerinde Muratpaşa ilçesi Yeşildere Mahallesi 1171. Sokak'ta meydana geldi. Sokak üzerinde bir kişinin hareketsiz yattığını gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbarın ardından bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde şahsın hayatını kaybettiği belirlendi. Savcılık ve olay yeri ekiplerinin incelemesinin ardından cenaze Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Kriz geçirirken gördüğünü söyledi

Üzerinden kimlik çıkmayan şahsın 40 yaşlarında olduğu öğrenildi. Öte yandan olayın duyulmasının ardından mahallede yaşayan vatandaşlar olay yerine gelerek, güvenlik şeridinin kenarından çalışmaları film izler gibi izledi. Bu sırada bir genç, ölen şahsın sabah saatlerinde kriz geçirdiğini gördüğünü söyledi. Bir başka vatandaş ise şahsın sendeleyerek geldiğini ve başının üzerine düştüğünü söyledi.

Polisin olayla ilgili incelemesi devam ediyor. - ANTALYA