Antalya'da "Sokakta Şenlik Var" etkinlikleri
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Antalya'da akşam ticaretini canlandırmak ve turizmi desteklemek amacıyla "Sokakta Şenlik Var" etkinlikleri devam ediyor.
Haber Yayın Tarihi: 13.09.2019 10:00 Kaynak: AA
Antalya'da akşam ticaretini canlandırmak ve turizmi desteklemek amacıyla "Sokakta Şenlik Var" etkinlikleri devam ediyor.
Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) tarafından düzenlenen ve 6 Eylül'de başlayan etkinlikler kapsamında Kazım Özalp Caddesi'nde kortej düzenlendi.
Etkinlik, Cumhuriyet Meydanı'nda "Phoenix Dance" şovuyla sona erdi.
Etkinliğe, Antalyalılar ile yerli ve yabancı turistler yoğun ilgi gösterdi.
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