Antalya'da "Sokakta Şenlik Var" etkinlikleri

Antalya'da akşam ticaretini canlandırmak ve turizmi desteklemek amacıyla "Sokakta Şenlik Var" etkinlikleri devam ediyor.

Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) tarafından düzenlenen ve 6 Eylül'de başlayan etkinlikler kapsamında Kazım Özalp Caddesi'nde kortej düzenlendi.

Etkinlik, Cumhuriyet Meydanı'nda "Phoenix Dance" şovuyla sona erdi.

Etkinliğe, Antalyalılar ile yerli ve yabancı turistler yoğun ilgi gösterdi.