ANTALYA'DA BAHÇELERİ SU BASTI, PORTAKALLAR DÖKÜLDÜ - Son Dakika

Meteoroloji tarafından kırmızı kodla uyarılan Kumluca'da etkili olan aşırı yağışın ardından seraların yanı sıra, bazı narenciye bahçelerini de su bastı. Özellikle Kum Mahallesi'nde bulunan 30 dönümlük portakal bahçesinde yağış nedeniyle su baskını oluşurken, portakallar da döküldü. Aynı mahallede bazı su basan seraların iskeletleri ve naylonları devrildi.

456 KİLOGRAMA ULAŞTI

Diğer yandan Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü verilerine göre son 38 saatte Kemer ilçesi Ovacık Köyü'ne metrekareye 456.37, Korkuteli'ne 390.50, Döşemealtı'na 246, Kemer ilçe merkezine 221.40, Finike'ye 200, Kepez'e 196.55, Kumluca'ya 193.14, kent merkezine 178.10 kilogram yağış düştü.