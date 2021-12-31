DALGALARIN TAŞIDIĞI ODUNLARI TOPLADILAR - Son Dakika

Antalya'yı etkisine alan sağanak ve fırtına ile birlikte denize ulaşan çamur, körfezin rengini kahverengiye çevirdi. Boğaçay'ın döküldüğü noktada oluşan dalgaların kahverengi görüntüsü dikkat çekti. Yağmur sularının akarsular kanalıyla denize kadar getirdiği odun parçaları da dalgaların gücüyle sahile vurdu. Odunları çuvallara doldurup evlerinde yakmak için araçlarına yükleyenler dikkat çekti. Bazı vatandaşlar ise manzarayı görmek için Konyaaltı sahiline geldi. Kimileri çocuklarıyla dalgaları izlerken, kimileri de cep telefonuyla fotoğraf çekti.