REKOR YAĞIŞLAR DÜDEN'İ COŞTURDU - Son Dakika

Antalya'da 3 gündür etkili olan kuvvetli sağanak, Düden Şelalesi'ni de etkiledi. Geçen yıllarda kuraklık tehlikesi ile karşı karşıya kalan şelalede yağışların ardından debi arttı. Düden Şelalesi'ni besleyen kaynakların bulunduğu Döşemealtı ilçesinde metrekareye 243.9 kilogram yağış düşmesi, doğa harikası şelaleyi coşturdu. Düden Şelalesi'ndeki işletmeci Kazım Bilgili, kesintisiz 3 gün yağan yağmurun şelalenin debisini arttırdığını söyledi. Bilgili, "Bölge için çok güzel oldu, tabi yükseklere kar da yağdı. Verimli bir bahar ve yaz ayları olacağını düşünüyorum" diye konuştu.