Antalya'da sopalı yumruklu yol kavgası kamerada - Son Dakika

ANTALYA Havalimanı Yolu'nda yol verme meselesi yüzünden iki araç sürücüsü ve yanındakiler sopa ve demir çubuklarla kavga etti. Birbirlerine bayıltana kadar vuran iki grubun kavgası, yoldan geçen sürücüler tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Antalya'da, Konyaaltı Sahili'nde önceki gün arkadaşlarının araba çarpmasına rağmen kavgaya devam eden iki grubun kavga görüntülerine benzer bir olay da dün gece Antalya Havalimanı Yolu'nda yaşandı. İddiaya göre iki sürücü yol verme meselesi yüzünden tartıştı. Biri servis aracı diğeri lüks bir otomobilden inen sürücü ve arkadaşları, sopa ve demir çubuklarla birbirlerine girdi. Akan trafikte yoldan geçen sürücülerin cep telefonu kameralarına kaydettiği kavgada taraflar, birbirlerini bayıltana kadar sopa ve demir çubuklarla vurdu. Sürücülerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda polis ve ambulans sevk edildi. Polis tarafları ayırırken, o anlar cep telefonu kameralarına yansıdı.