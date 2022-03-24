Antalya'da sosyal bilimler liselerinde "Atatürk Kitaplığı" kuruldu - Son Dakika

Antalya'da eğitimde iş birliği protokolü kapsamında 4 sosyal bilimler lisesinde "Atatürk Kitaplığı" kuruldu.

Milli Eğitim Bakanlığı ile Kültür ve Turizm Bakanlığının iş birliğinde Neriman Erol Yılmaz Sosyal Bilimler Lisesinde oluşturulan Atatürk Kitaplığı'nın açılış törenine İl Milli Eğitim Müdürü Emre Çalışkan, Kültür ve Turizm İl Müdürü Candemir Zoroğlu, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Çalışkan, buradaki konuşmasında, proje kapsamında okullarda kurulan kitaplıkların öğrencilerin gelişimine katkı sunacağını söyledi.

Projenin öğrencilerin kitap dünyasını zenginleştirdiğini kaydeden Çalışkan, "Milli Eğitim Bakanlığımızın 'Kütüphanesiz Okul Kalmayacak' projesi neticesinde ilimizdeki tüm okullarda kütüphaneler oluşturduk. Bugün itibarıyla 2 milyon 200 bin civarında kitaba sahibiz. Bu sene sonunda belirlediğimiz 3 milyon kitap hedefimizi yakalayacağız." dedi.

Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Atatürk Araştırma Merkezi Başkanı Doç. Dr. Yüksel Özgen ise sosyal bilimler liselerine büyük önem verdiklerini ifade etti.

Sosyal bilimlerin gelişimini önemine değinen Özgen şunları kaydetti:

"Sosyal bilimler gelişmeden bir milletin milli ve iktisadi birliğini sağlaması mümkün değildir. Ülke gelişimi sosyal bilimlerin gelişimiyle doğru orantılıdır. Bu kapsamda kurum olarak öğrencilerimiz için çeşitli projeler yürütüyoruz. Bu projemizde de kütüphanelerimize öğrencilerin gelişimine katkı sağlayacak ve temel kaynak olarak kullanılabilecekleri eserler gönderdik."

Konuşmaların ardından Necmettin Erbakan Üniversitesi Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi Tarih Eğitimi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Nuri Köstüklü, öğrencilere "Milli Mücadele'de Gençlik" konulu konferans verdi.