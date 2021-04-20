Antalya'da sosyal mesafe cezası nedeniyle e-haciz uygulanan şahıs memleketi Artvin'de konuştu - Son Dakika

Antalya'da sosyal mesafe cezası nedeniyle e-haciz uygulanan şahıs memleketi Artvin'de konuştu

20.04.2021 18:22

Antalya'da sosyal mesafe cezası nedeniyle e-haciz uygulanan şahıs memleketi Artvin'de konuştu "Son parama da haciz konuldu" Antalya'da, sosyal mesafeye uymadığı gerekçesiyle kesilen 3 bin 150 lira cezayı ödemediği için banka hesabına e-haciz işlemi uygulanan Mesut Sedat Özen Artvin'de konuştu.

Antalya'da sosyal mesafe cezası nedeniyle e-haciz uygulanan şahıs memleketi Artvin'de konuştu

"Son parama da haciz konuldu"

ARTVİN - Antalya'da, sosyal mesafeye uymadığı gerekçesiyle kesilen 3 bin 150 lira cezayı ödemediği için banka hesabına e-haciz işlemi uygulanan Mesut Sedat Özen Artvin'de konuştu.

Antalya Konyaaltı'nda ormanlık bir alanda oturan Mesut Sedat Özen, Adnan B. ve Ferhat U isimli, üç arkadaşa, sosyal mesafeye uymadıkları gerekçesi 3 bin 150'şer lira para cezası kesildi. Geçtiğimiz yıl Mayıs ayında yaşanan olayda, üç arkadaş vakit geçirmek için Konyaaltı ilçesindeki Hisarçandır mevkilisindeki ormanlık alana geldi. Salgın nedeniyle denetim yapan jandarma ekipleri, gençleri ve bölgedekileri uzaklaşmaları için uyardı. Sokağa çıkma yasağının olmadığı, maske ve mesafe kuralına uymalarına rağmen 3 arkadaş bölgeden uzaklaşmak için toparlanmaya başladı.

Bu sırada yanlarına gelen ekipler, sosyal mesafeye uymadıkları gerekçesiyle 3 bin 150'şer lira idari para cezası uyguladı. Kendilerinden yaklaşık 100 metre uzakta oturan kişilere neden ceza kesilmediğini soran Özen ve ekipler arasında tartışma başladı. Kimliğini isteyen jandarma ekiplerine kimliğini vermeyen Özen, Jandarma komutanıyla görüşmek istediğini ifade etmesi üzerine ekip aracıyla ilçe jandarma komutanlığına götürüldü. Burada yapılan işlemin ardından Özen ve iki diğer arkadaşına 3 bin 150 TL para cezası yazıldı. Cezayı ödemeyen Adnan B. ve Ferhat U. Mesut Sedat Özen'in banka hesaplarına e-haciz işlemi uygulandı. Daha sonra iki arkadaki cezayı öderken, bir süredir çalışmayan Özen ise, yaşadığı mağduriyetin giderilmesini ve banka hesabına konulan haczin kaldırılmasını istedi.

"Çok üzgün ve kırgınım"

Doktor eşinin tayini nedeniyle Artvin'e yerleşen Özen, mağduriyetin giderilmesini istedi. Özen, Antalya'da yaşadığı olayla ilgili olarak "Sokağa çıkma yasağının olmadığı bir günde 3 arkadaş oturuyorduk. Denetim yapan jandarma kuvvetleri yanımıza gelerek cezai işlem uygulamaya kalktı. Orada başka insanlar da olmasına rağmen bizim yanımıza gelmelerinden, olayı şahsileştirdiklerini düşünüyorum. Karakol komutanıyla görüşmeme rağmen sonuç alamadık. 10 ay sonra banka hesaplarıma e-haciz işlemi ve bloke işlemleri uygulandı. Şu an son paramın bulunduğu banka hesabımda bloke işlemi var. Bu konuyla ilgili mağdurum. Çok üzgün ve kırgınım. Yetkililerin konuyla ilgilenmelerini istiyorum" dedi.

"Son parama da haciz konuldu"

İki arkadaşımın aracına ve işletmelerine haciz geldi. Onlar cezaları ödedi fakat ben pandemi nedeniyle çalışmadığım için ödeyemedim. Son parama da haciz konuldu. Şuan hesaplarım blokede. Paradan çok beni rahatsız eden konu bu olayın şahsi olarak uygulanması. Bizimde manevi olarak zarar görmemiz. Devletin personeline kırgınız. Biz itiraz hakkımızı kullanamaz mıyız. Hatta video kaydı yaptık onu bile bize sildirdiler. Bu sorunun bir an önce çözülmesini umuyorum" ifadelerini kullandı.

Antalya'da sosyal mesafe cezası nedeniyle e-haciz uygulanan şahıs memleketi Artvin'de konuştu
Antalya'da sosyal mesafe cezası nedeniyle e-haciz uygulanan şahıs memleketi Artvin'de konuştu
Antalya'da sosyal mesafe cezası nedeniyle e-haciz uygulanan şahıs memleketi Artvin'de konuştu
Antalya'da sosyal mesafe cezası nedeniyle e-haciz uygulanan şahıs memleketi Artvin'de konuştu
Antalya'da sosyal mesafe cezası nedeniyle e-haciz uygulanan şahıs memleketi Artvin'de konuştu
Antalya'da sosyal mesafe cezası nedeniyle e-haciz uygulanan şahıs memleketi Artvin'de konuştu

Jandarma, Antalya, Artvin, Banka, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Antalya'da sosyal mesafe cezası nedeniyle e-haciz uygulanan şahıs memleketi Artvin'de konuştu - Son Dakika


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